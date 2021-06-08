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"Пора зайнятися вирішенням проблеми": в ЄС відреагували на закон Зеленського про олігархів

Автор: Мілан Лєліч

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас відреагував на закон про олігархів, який пропонує прийняти президент Володимир Зеленський. Дипломат схвалив рішення зайнятися проблемами впливу олігархів на політичне та економічне життя України.

Таку думку Маасікас висловив у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що в ЄС знають про законопроект Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), внесеному до Верховної Ради.

"Я вітаю рішучість президента Зеленського зайнятися вирішенням проблеми з глибоко вкоріненим впливом корисливих олігархічних інтересів на політичне та економічне життя України", - сказав Маасікас.

За його словами, зміцнення державних інститутів, таких як судова система, антимонопольні органи, суспільне мовлення, "має стояти в центрі цієї боротьби, щоб зміцнити верховенство закону, зміцнити довіру громадян України до державних інституцій і, що важливо, розкрити економічний потенціал України на благо всього українського народу".

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді до кінця сесії планують почати розгляд закону про олігархів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що якщо у Верховній Раді України саботуватимуть закон про олігархів, то питання про їх статус винесуть на всеукраїнських референдум.

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