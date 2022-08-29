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Попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают, - Подоляк

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Понедельник 29 августа 2022 05:18
Попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают, - Подоляк Фото: Советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Попытки российских оккупантов аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают. Враг как и раньше потерпит неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка.

Чиновник напомнил, что страна-агрессор хотела захватить Киев за три дня, а Донбасс - к 9 мая, потом - хотя бы до сентября.

"Ни один из этих планов не сработал. Как не сработают и попытки аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов", - подчеркнул Подоляк.

Кроме этого, советник главы ОП отметил, что России также не удастся подорвать западную поддержку Украины газовым шантажом.

Ранее мы писали, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне не смогут провести так называемые "референдумы" в захваченных районах 11 сентября 2022 года, поскольку ВСУ разрушат все их планы.

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