Спроби Росії анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють, - Подоляк

Спроби російських окупантів анексувати українські території шляхом псевдореферендумів не спрацюють. Ворог як і раніше зазнає невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка.

Посадовець нагадав, що країна-агресор хотіла захопити Київ за три дні, а Донбас - до 9 травня, потім - хоча б до вересня.

"Жоден із цих планів не спрацював. Як не спрацюють і спроби анексувати українські території шляхом псевдореферендумів", - наголосив Подоляк.

Окрім цього, радник глави ОП зазначив, що Росії також не вдасться підірвати західну підтримку України газовим шантажем.