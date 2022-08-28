Гайдай о "референдумах" в оккупации: наши военные разрушат планы россиян

"Ни разу, начиная с 24 февраля, все даты, которые объявляли россияне или давали дедлайны для каких-то своих планов, ни один план у них не воплотился. Поэтому то, что они раньше называли - 9 мая, три дня на Киев, сейчас 11 сентября - я вас уверяю, ни одни их планы не будут воплощены в жизнь. Наши военные все это разрушат, и что они (россияне, - ред.) запланируют, найдут 150 млн причин, чтобы перенести свои планы", - отметил Гайдай.