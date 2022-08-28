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Гайдай о "референдумах" в оккупации: наши военные разрушат планы россиян

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 22:53
Гайдай о "референдумах" в оккупации: наши военные разрушат планы россиян Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Александр Мороз

Российские оккупанты не смогут провести так называемые "референдумы" в захваченных районах 11 сентября 2022 года, поскольку украинские военные разрушат все их планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на телемарафоне.

"Ни разу, начиная с 24 февраля, все даты, которые объявляли россияне или давали дедлайны для каких-то своих планов, ни один план у них не воплотился. Поэтому то, что они раньше называли - 9 мая, три дня на Киев, сейчас 11 сентября - я вас уверяю, ни одни их планы не будут воплощены в жизнь. Наши военные все это разрушат, и что они (россияне, - ред.) запланируют, найдут 150 млн причин, чтобы перенести свои планы", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина, что проведение "референдумов" на оккупированных территориях будет зависеть от ситуации на фронте.

Отметим, возле захваченного Мелитополя партизаны взорвали российский штаб, где шла подготовка к "референдуму".

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