UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попытается послать срочников. Потери РФ в июне могут превысить 40 тыс. солдат, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Потери россиян в войне против Украине могут достигнуть 40 тысяч уже в июне. РФ планирует применить в боях неопытных срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали во время скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных", - заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, такой урон станет беспрецедентными для России.

Также он отметил, что основная тактика оккупантов не изменилась. Они продолжают совершать попытки наступления на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск", - рассказал президент.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия бросила на захват Северодонецка до семи БТГ.

Также мы писали, что, по данным ГУР, Российская Федерация имеет план на 120 дней войны против Украины. Но из-за неудач его приходится каждый месяц корректировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийсрочникВойска РФВойна России против Украины