Попытается послать срочников. Потери РФ в июне могут превысить 40 тыс. солдат, - Зеленский

"Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали во время скрытой мобилизации. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных", - заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, такой урон станет беспрецедентными для России.

Также он отметил, что основная тактика оккупантов не изменилась. Они продолжают совершать попытки наступления на Донбассе.

"Они давят в Северодонецке, там продолжаются очень жестокие бои буквально за каждый метр, а также давят в направлении на Лисичанск, Бахмут, Славянск", - рассказал президент.