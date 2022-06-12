Спробує послати строковиків. Втрати РФ у червні можуть перевищити 40 тис. солдатів, - Зеленський

"Російська армія намагається завести на Донбас резервні сили. Але які у них можуть бути зараз резерви? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків та тих, кого зібрали під час прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще у червні може перетнути кордон у 40 тисяч своїх втрачених військових", - заявив глава української держави.

За словами Зеленського, такі втрати стануть безпрецедентними для Росії.

Також він наголосив, що основна тактика окупантів не змінилася. Вони продовжують спроби наступу на Донбасі.

"Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ", - розповів президент.