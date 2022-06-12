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Залужный: Россия бросила до семи БТГ на захват Северодонецка

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 21:12
Залужный: Россия бросила до семи БТГ на захват Северодонецка Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook.com/CinCAFU)
Автор: Иван Носальский

Военное руководство России перебросило несколько батальонно-тактических групп для захвата Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено до семи батальонно-тактических групп", - заявил Залужный.

При этом он добавил, что украинским воинам удается сдерживать российских захватчиков в городе, несмотря на плотный огонь.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что по состоянию на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных сил Украины находится третья часть Северодонецка.

Также мы писали, что российские войска часами обстреливают завод "Азот" в Северодонецке, в результате чего там продолжается масштабный пожар.

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Вооруженные силы Украины Луганск Северодонецк Валерий Залужный Война России против Украины
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