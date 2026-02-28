UA

Популярну партію в Німеччині підозрюють у зливі секретних даних Росії, - Politico

Фото: прапор Німеччини (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Ультраправа партія Німеччини "Альтернатива для Німеччини" (АдН) звернулася до федерального уряду з вимогою надати детальну інформацію про можливі вразливості в системі оборони НАТО, заявив представник партії з питань оборони Рюдігер Лукассен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Читайте також: Німеччина заявила про дефіцит ракет ППО для України: "Ми передали все, що мали"

Запит про прогалини в НАТО

У листі від 19 лютого, з яким ознайомилося видання, Лукассен попросив інформувати оборонний комітет Бундестагу про результати навчань НАТО Hedgehog 2025, що відбувалися в Естонії.

У зверненні він уточнив: "Які прогалини в можливостях було виявлено - особливо у сферах протидії безпілотникам, електронній війні, командних можливостях і захисті мобільних сил?".

Навчання включали участь українських фахівців з безпілотників, які застосували тактику, відпрацьовану на полі бою, щоб умовно "нейтралізувати" підрозділи Альянсу.

Реакція влади та експертів

Депутат оборонного комітету Християнсько-демократичного союзу Флоріан Дорн висловив стурбованість можливим витоком даних, зазначивши: "Якщо така інформація потрапить у неправильні руки, це поставить під загрозу нашу безпеку і обороноздатність".

Раніше дії АдН вже викликали побоювання у зв'язку з ризиком розголошення інформації, що становить інтерес для Росії.

Відповідь партії

У самій "Альтернативі для Німеччини" відкинули припущення про приховані мотиви, підкресливши, що запити на інформацію - стандартний інструмент парламентського контролю.

 

Нагадуємо, що посол Німеччини в Україні Гайко Томс, який приступив до своєї дипломатичної місії в Києві у вересні минулого року, може залишити займану посаду.

Зазначимо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина спільно з Францією проводить переговори з питань європейського ядерного стримування.

