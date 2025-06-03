Популярний "західний" поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїзду

Національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує курсування популярного серед українців додаткового поїзда. Йдеться про маршрут, який з'єднує Київ та Ужгород.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який додатковий потяг залишає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують курсування додаткового поїзда №284/283 "Ужгород - Київ - Ужгород".

Уточнюється, що таке рішення схвалили у зв'язку:

з початком сезону відпусток;

зі зростанням пасажиропотоку.

"У період підвищеного попиту там, де можливо, призначаємо додаткові поїзди та вагони, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів", - наголосили у компанії.

В які дати курсуватиме поїзд та що з графіком

Згідно з інформацією УЗ, цей додатковий поїзд курсуватиме:

з Ужгорода - 11, 13, 15, 19, 21 і 25 червня (відправлення - о 23:14, прибуття до Києва - о 13:12 наступного дня);

з Києва - 12, 14, 16, 20, 22 і 26 червня (відправлення - о 15:12, прибуття до Ужгорода - о 5:20 наступного дня).

Пасажирам нагадали, що на цьому напрямку курсує також інший додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".

Уточнюється, що квитки можна придбати:

у застосунку "Укрзалізниці";

на сайті;

у касах вокзалів.

"Дякуємо, що подорожуєте "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)