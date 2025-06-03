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Популярний "західний" поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїзду

Вівторок 03 червня 2025 14:28
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Популярний "західний" поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїзду "Укрзалізниця" продовжує курсування популярного додаткового поїзда (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує курсування популярного серед українців додаткового поїзда. Йдеться про маршрут, який з'єднує Київ та Ужгород.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який додатковий потяг залишає УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують курсування додаткового поїзда №284/283 "Ужгород - Київ - Ужгород".

Уточнюється, що таке рішення схвалили у зв'язку:

  • з початком сезону відпусток;
  • зі зростанням пасажиропотоку.

"У період підвищеного попиту там, де можливо, призначаємо додаткові поїзди та вагони, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів", - наголосили у компанії.

В які дати курсуватиме поїзд та що з графіком

Згідно з інформацією УЗ, цей додатковий поїзд курсуватиме:

  • з Ужгорода - 11, 13, 15, 19, 21 і 25 червня (відправлення - о 23:14, прибуття до Києва - о 13:12 наступного дня);
  • з Києва - 12, 14, 16, 20, 22 і 26 червня (відправлення - о 15:12, прибуття до Ужгорода - о 5:20 наступного дня).

Пасажирам нагадали, що на цьому напрямку курсує також інший додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".

Уточнюється, що квитки можна придбати:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті;
  • у касах вокзалів.

"Дякуємо, що подорожуєте "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.

Популярний &quot;західний&quot; поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїздуПопулярний &quot;західний&quot; поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїздуПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на деяких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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