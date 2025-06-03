Популярний "західний" поїзд залишили в розкладі: УЗ оголосила дати виїзду
Національний перевізник "Укрзалізниця" продовжує курсування популярного серед українців додаткового поїзда. Йдеться про маршрут, який з'єднує Київ та Ужгород.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Який додатковий потяг залишає УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що продовжують курсування додаткового поїзда №284/283 "Ужгород - Київ - Ужгород".
Уточнюється, що таке рішення схвалили у зв'язку:
- з початком сезону відпусток;
- зі зростанням пасажиропотоку.
"У період підвищеного попиту там, де можливо, призначаємо додаткові поїзди та вагони, щоб максимально задовольнити потреби пасажирів", - наголосили у компанії.
В які дати курсуватиме поїзд та що з графіком
Згідно з інформацією УЗ, цей додатковий поїзд курсуватиме:
- з Ужгорода - 11, 13, 15, 19, 21 і 25 червня (відправлення - о 23:14, прибуття до Києва - о 13:12 наступного дня);
- з Києва - 12, 14, 16, 20, 22 і 26 червня (відправлення - о 15:12, прибуття до Ужгорода - о 5:20 наступного дня).
Пасажирам нагадали, що на цьому напрямку курсує також інший додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".
Уточнюється, що квитки можна придбати:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті;
- у касах вокзалів.
"Дякуємо, що подорожуєте "Укрзалізницею", - підсумували в акціонерному товаристві.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на деяких рейсах "Укрзалізниця" годуватиме пасажирів повноцінними обідами.
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