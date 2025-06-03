Популярный "западный" поезд оставили в расписании: УЗ объявила даты выезда
Национальный перевозчик "Укрзализныця" продолжает курсирование популярного среди украинцев дополнительного поезда. Речь идет о маршруте, который соединяет Киев и Ужгород.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какой дополнительный поезд оставляет УЗ
В "Укрзализныце" рассказали, что продолжают курсирование дополнительного поезда №284/283 "Ужгород - Киев - Ужгород".
Уточняется, что такое решение приняли в связи:
- с началом сезона отпусков;
- с ростом пассажиропотока.
"В период повышенного спроса там, где возможно, назначаем дополнительные поезда и вагоны, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров", - отметили в компании.
В какие даты будет курсировать поезд и что с графиком
Согласно информации УЗ, этот дополнительный поезд будет курсировать:
- из Ужгорода - 11, 13, 15, 19, 21 и 25 июня (отправление - в 23:14, прибытие в Киев - в 13:12 следующего дня);
- из Киева - 12, 14, 16, 20, 22 и 26 июня (отправление - в 15:12, прибытие в Ужгород - в 5:20 следующего дня).
Пассажирам напомнили, что на этом направлении курсирует также другой дополнительный поезд №213/214 "Киев - Ужгород - Киев".
Уточняется, что билеты можно приобрести:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте;
- в кассах вокзалов.
"Спасибо, что путешествуете "Укрзализныцей", - подытожили в акционерном обществе.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на некоторых рейсах "Укрзализныця" будет кормить пассажиров полноценными обедами.
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.