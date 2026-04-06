UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Популярний ШІ може розкрити паролі і листування: що відомо про критичну вразливість

13:44 06.04.2026 Пн
2 хв
Експерти радять негайно видалити вірусний ШІ-інструмент
aimg Ольга Завада
Критична помилка в OpenClaw віддає ключі від ПК стороннім особам (фото: Getty Images)

Розробники популярного ШІ-агента випустили термінові патчі для виправлення трьох критичних вразливостей. Найнебезпечніша з них дозволяє зловмисникам отримати права адміністратора та повний контроль над комп'ютером користувача без жодної взаємодії з ним.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Ars Technica.

Більше цікавого: Іран готує атаки на Google, Apple, Boeing: чому КВІР оголосив війну техногігантам

У чому суть загрози?

Вразливість безпеки CVE-2026-33579 отримала надзвичайно великий ступінь загрози - від 8,1 до 9,8 бала з 10. За словами фахівців з кібербезпеки, проблема полягає в тому, що зловмисник із найнижчим рівнем доступу може непомітно підвищити свої привілеї до статусу адміністратора.

Чим це загрожує користувачам:

  • Повне захоплення: хакер отримує доступ до всіх ресурсів, якими керує OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, робочі файли та банківські сесії);
  • Викрадення даних: можливість зчитувати підключені джерела даних та викрадати збережені облікові записи;
  • Відсутність перевірки: функція схвалення запитів на підключення не перевіряла права доступу сторони, а це автоматично підтверджує запит.

Масштаб проблеми та рекомендації експертів

OpenClaw став справжньою сенсацією на GitHub, зібравши понад 347 000 зірок. А проте його автономність та широкий доступ до системних ресурсів зробили сервіс ідеальною ціллю для кібератак.

За даними сканування, близько 63% інстансів (робочих копій об'єкта) OpenClaw, доступних через інтернет, працювали без жодної автентифікації. Це означає, що будь-який відвідувач мережі міг отримати контроль над інструментом без пароля.

Як запобігти проблемі - поради фахівців з безпеки

  • Перевірка логів: користувачам рекомендують ретельно перевірити журнал активності (зокрема події /pair approval) за останній тиждень.
  • Заборона на використання: великі компанії, включно з Meta, вже заборонили своїм співробітникам встановлювати OpenClaw на робочі ноутбуки під загрозою звільнення.
  • Видалення: експерти радять зважити, чи варта ефективність від ШІ-помічника ризику повної компрометації корпоративної чи особистої мережі.
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
