Популярний ШІ може розкрити паролі і листування: що відомо про критичну вразливість

У чому суть загрози?

Вразливість безпеки CVE-2026-33579 отримала надзвичайно великий ступінь загрози - від 8,1 до 9,8 бала з 10. За словами фахівців з кібербезпеки, проблема полягає в тому, що зловмисник із найнижчим рівнем доступу може непомітно підвищити свої привілеї до статусу адміністратора .

Чим це загрожує користувачам:

Повне захоплення : хакер отримує доступ до всіх ресурсів, якими керує OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, робочі файли та банківські сесії);

: хакер отримує доступ до всіх ресурсів, якими керує OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, робочі файли та банківські сесії); Викрадення даних : можливість зчитувати підключені джерела даних та викрадати збережені облікові записи;

: можливість зчитувати підключені джерела даних та викрадати збережені облікові записи; Відсутність перевірки: функція схвалення запитів на підключення не перевіряла права доступу сторони, а це автоматично підтверджує запит.

Масштаб проблеми та рекомендації експертів

OpenClaw став справжньою сенсацією на GitHub, зібравши понад 347 000 зірок. А проте його автономність та широкий доступ до системних ресурсів зробили сервіс ідеальною ціллю для кібератак.

За даними сканування, близько 63% інстансів (робочих копій об'єкта) OpenClaw, доступних через інтернет, працювали без жодної автентифікації. Це означає, що будь-який відвідувач мережі міг отримати контроль над інструментом без пароля.

Як запобігти проблемі - поради фахівців з безпеки