Популярний ШІ може розкрити паролі і листування: що відомо про критичну вразливість

Розробники популярного ШІ-агента випустили термінові патчі для виправлення трьох критичних вразливостей. Найнебезпечніша з них дозволяє зловмисникам отримати права адміністратора та повний контроль над комп'ютером користувача без жодної взаємодії з ним.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Ars Technica.
Чим це загрожує користувачам:
OpenClaw став справжньою сенсацією на GitHub, зібравши понад 347 000 зірок. А проте його автономність та широкий доступ до системних ресурсів зробили сервіс ідеальною ціллю для кібератак.
За даними сканування, близько 63% інстансів (робочих копій об'єкта) OpenClaw, доступних через інтернет, працювали без жодної автентифікації. Це означає, що будь-який відвідувач мережі міг отримати контроль над інструментом без пароля.