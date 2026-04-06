Популярный ИИ может раскрыть пароли и переписку: что известно о критической уязвимости

Разработчики популярного ИИ-агента выпустили срочные патчи для исправления трех критических уязвимостей. Самая опасная из них позволяет злоумышленникам получить права администратора и полный контроль над компьютером пользователя без всякого взаимодействия с ним.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Ars Technica.
Чем это грозит пользователям:
OpenClaw стал настоящей сенсацией на GitHub, собрав более 347 000 звезд. Однако его автономность и широкий доступ к системным ресурсам сделали сервис идеальной целью для кибератак.
По данным сканирования, около 63% инстансов (рабочих копий объекта) OpenClaw, доступных через интернет, работали без всякой аутентификации. Это означает, что любой посетитель сети мог получить контроль над инструментом без пароля.