ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають: коли та наскільки

15:12 27.03.2026 Пт
2 хв
Скільки прийдеться заплатити за PlayStation 5 з квітня?
aimg Костянтин Широкун
Фото: консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають (playstation.blog)

Компанія Sony оголосила про підвищення цін на ігрову консоль PlayStation 5 з 2 квітня на тлі подорожчання компонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та PlayStation Portal у всьому світі. Зміни цін впливають на нашу спільноту, і після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб продовжувати надавати ігровий досвід у всьому світі", - зазначили у компанії.

Зокрема, японський виробник електроніки таким чином змушений коригувати цінники на PlayStation 5 через кризу на ринку пам'яті. Повідомляється, що оновлені роздрібні ціни на консолі PS5 почнуть діяти з 2 квітня.

Оновлені рекомендовані роздрібні ціни на консолі PS5 набувають чинності з 2 квітня 2026 року.

Нові ціни на PS5 у Європі:

  • PS5 – 649,99 євро;
  • PS5 Digital Edition – 599,99 євро;
  • PS5 Pro – 899,99 євро.

Ціни у Сполучених Штатах:

  • PS5 – 649,99 доларів;
  • PS5 Digital Edition – 599,99 доларів;
  • PS5 Pro – 899,99 доларів.

Зрештою, ціни на PS5 та PS5 Pro в Європі зростуть одразу на 100 євро. На момент виходу на ринки Європи PS5 коштувала 500 євро – тобто йдеться про зростання ціни на 150 євро за п’ять років з моменту старту продажів п'ятого покоління консолі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
PlayStation Sony Консоль
