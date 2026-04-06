ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Популярний ШІ може розкрити паролі і листування: що відомо про критичну вразливість

13:44 06.04.2026 Пн
2 хв
Експерти радять негайно видалити вірусний ШІ-інструмент
aimg Ольга Завада
Популярний ШІ може розкрити паролі і листування: що відомо про критичну вразливість Критична помилка в OpenClaw віддає ключі від ПК стороннім особам (фото: Getty Images)

Розробники популярного ШІ-агента випустили термінові патчі для виправлення трьох критичних вразливостей. Найнебезпечніша з них дозволяє зловмисникам отримати права адміністратора та повний контроль над комп'ютером користувача без жодної взаємодії з ним.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Ars Technica.

У чому суть загрози?

Вразливість безпеки CVE-2026-33579 отримала надзвичайно великий ступінь загрози - від 8,1 до 9,8 бала з 10. За словами фахівців з кібербезпеки, проблема полягає в тому, що зловмисник із найнижчим рівнем доступу може непомітно підвищити свої привілеї до статусу адміністратора.

Чим це загрожує користувачам:

  • Повне захоплення: хакер отримує доступ до всіх ресурсів, якими керує OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, робочі файли та банківські сесії);
  • Викрадення даних: можливість зчитувати підключені джерела даних та викрадати збережені облікові записи;
  • Відсутність перевірки: функція схвалення запитів на підключення не перевіряла права доступу сторони, а це автоматично підтверджує запит.

Масштаб проблеми та рекомендації експертів

OpenClaw став справжньою сенсацією на GitHub, зібравши понад 347 000 зірок. А проте його автономність та широкий доступ до системних ресурсів зробили сервіс ідеальною ціллю для кібератак.

За даними сканування, близько 63% інстансів (робочих копій об'єкта) OpenClaw, доступних через інтернет, працювали без жодної автентифікації. Це означає, що будь-який відвідувач мережі міг отримати контроль над інструментом без пароля.

Як запобігти проблемі - поради фахівців з безпеки

  • Перевірка логів: користувачам рекомендують ретельно перевірити журнал активності (зокрема події /pair approval) за останній тиждень.
  • Заборона на використання: великі компанії, включно з Meta, вже заборонили своїм співробітникам встановлювати OpenClaw на робочі ноутбуки під загрозою звільнення.
  • Видалення: експерти радять зважити, чи варта ефективність від ШІ-помічника ризику повної компрометації корпоративної чи особистої мережі.

Читайте більше:

Рада заборонить смартфони на уроках? Нардеп дав чітку відповідь
Консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають: коли та наскільки

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
