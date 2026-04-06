Популярный ИИ может раскрыть пароли и переписку: что известно о критической уязвимости

Разработчики популярного ИИ-агента выпустили срочные патчи для исправления трех критических уязвимостей. Самая опасная из них позволяет злоумышленникам получить права администратора и полный контроль над компьютером пользователя без всякого взаимодействия с ним.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Ars Technica .

В чем суть угрозы?

Уязвимость безопасности CVE-2026-33579 получила чрезвычайно большую степень угрозы - от 8,1 до 9,8 балла из 10. По словам специалистов по кибербезопасности, проблема заключается в том, что злоумышленник с самым низким уровнем доступа может незаметно повысить свои привилегии до статуса администратора .

Чем это грозит пользователям:

Полный захват : хакер получает доступ ко всем ресурсам, которыми управляет OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, рабочие файлы и банковские сессии);

: хакер получает доступ ко всем ресурсам, которыми управляет OpenClaw (Telegram, Slack, Discord, рабочие файлы и банковские сессии); Похищение данных : возможность считывать подключенные источники данных и похищать сохраненные учетные записи;

: возможность считывать подключенные источники данных и похищать сохраненные учетные записи; Отсутствие проверки: функция одобрения запросов на подключение не проверяла права доступа стороны, а это автоматически подтверждает запрос.

Масштаб проблемы и рекомендации экспертов

OpenClaw стал настоящей сенсацией на GitHub, собрав более 347 000 звезд. Однако его автономность и широкий доступ к системным ресурсам сделали сервис идеальной целью для кибератак.

По данным сканирования, около 63% инстансов (рабочих копий объекта) OpenClaw, доступных через интернет, работали без всякой аутентификации. Это означает, что любой посетитель сети мог получить контроль над инструментом без пароля.

Как предотвратить проблему - советы специалистов по безопасности