Популярний у росіян курорт скасовує безвіз: коли запрацюють нові правила

Влада Чорногорії може вже найближчим часом ухвалити рішення про запровадження візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Цей крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Dan.
Уряд Чорногорії розглядає можливість запровадження віз для громадян Росії та Білорусі вже з 1 жовтня. Про це повідомляє місцеве видання Dan із посиланням на свої джерела.
Рішення стане частиною поетапної гармонізації візової політики з вимогами Європейського Союзу. Відповідно до зобов'язань перед Брюсселем, Підгориця має повністю привести свої візові правила у відповідність до законодавства ЄС до кінця 2027 року.
Надалі візовий режим можуть поширити і на громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та інших країн, для яких Євросоюз вимагає оформлення віз.
У затвердженій урядом програмі реформ йдеться про те, що країна зобов'язана поступово відмовитися від угод про безвізовий режим із державами, чия візова політика не збігається з європейською.
Одночасно Чорногорія має розпочати впровадження шенгенських стандартів, включаючи збирання біометричних даних заявників. Для оформлення віз влада планує залучити міжнародного оператора VFS Global, який вже співпрацює з більшістю країн Шенгенської зони і займається прийомом документів та біометрії перед передачею їх у консульства.
Нагадуємо, що після закінчення війни Україна не планує скасовувати посиленого контролю для громадян Росії. Раніше влада заявляла, що для росіян збережуться спеціальні процедури в'їзду, оскільки РФ і після завершення бойових дій розглядатиметься як потенційне джерело загроз національній безпеці.