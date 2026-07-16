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Популярный у россиян курорт отменяет безвиз: когда заработают новые правила

18:00 16.07.2026 Чт
2 мин
Теперь россиянам и белорусам придется оформлять дополнительные документы
aimg Анастасия Никончук
Фото: Черногория (GettyImages)

Власти Черногории могут уже в ближайшее время принять решение о введении визового режима для граждан России и Беларуси. Этот шаг связан с обязательствами страны перед Европейским союзом в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Dan.

Когда могут изменить правила

Правительство Черногории рассматривает возможность введения виз для граждан России и Беларуси уже с 1 октября. Об этом сообщает местное издание Dan со ссылкой на свои источники.

Решение станет частью поэтапной гармонизации визовой политики с требованиями Европейского союза. Согласно обязательствам перед Брюсселем, Подгорица должна полностью привести свои визовые правила в соответствие с законодательством ЕС до конца 2027 года.

В дальнейшем визовый режим могут распространить и на граждан Турции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и ряда других стран, для которых Евросоюз требует оформление виз.

Почему Черногория идет на этот шаг

В утвержденной правительством программе реформ говорится, что страна обязана постепенно отказаться от соглашений о безвизовом режиме с государствами, чья визовая политика не совпадает с европейской.

Одновременно Черногория должна начать внедрение шенгенских стандартов, включая сбор биометрических данных заявителей. Для оформления виз власти планируют привлечь международного оператора VFS Global, который уже сотрудничает с большинством стран Шенгенской зоны и занимается приемом документов и биометрии перед передачей их в консульства.

Напоминаем, что после окончания войны Украина не планирует отменять усиленный контроль для граждан России. Ранее власти заявляли, что для россиян сохранятся специальные процедуры въезда, поскольку РФ и после завершения боевых действий будет рассматриваться как потенциальный источник угроз национальной безопасности.

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