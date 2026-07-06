Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня

Після вихідних великі українські супермаркети дещо переглянули ціни на базові продукти. Найпомітніші зміни зафіксовано у сегменті курячих яєць.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, які ціни пропонують супермаркети станом на понеділок, 6 липня.
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Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.
У категорії хлібобулочних виробів станом на 6 липня зберігається повна стабільність порівняно з показниками п'ятниці, 3 липня.
Роздрібні мережі залишили вартість відстежуваних позицій без змін. Найдешевшу пропозицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
На початку тижня зафіксовано помітне коливання цін на курячі яйця. Мережа АТБ продовжила тенденцію до зниження і скинула ціну на десяток яєць власної марки ще на 4 гривні порівняно з п'ятницею.
Суттєво подешевшала продукція і в супермаркетах "Сільпо", де вартість десятка знизилася майже на 4 гривні. Водночас "Ашан" і надалі міцно утримує абсолютне лідерство за найнижчою ціною.
Ситуація в сегменті гречаної крупи залишається нерівномірною. Як і наприкінці минулого тижня, спостерігається величезний розрив між пропозиціями різних торгових точок. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", проте ця ціна має особливі умови.
Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.
У молочному та олійному секторах на початку тижня панує абсолютна цінова стабільність. Усі супермаркети залишили позиції та цінники, що фіксувалися у п'ятницю, 3 липня, без жодних змін.
Молоко:
Соняшникова олія (пляшка 0,5 л / 500 мл):
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