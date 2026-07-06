Популярный продукт подешевел: какие цены предлагают супермаркеты 6 июля

После выходных крупные украинские супермаркеты несколько посмотрели цены на базовые продукты. Самые заметные изменения зафиксированы в сегменте куриных яиц.
РБК-Украина в материале рассказывает, какие цены предлагают супермаркеты по состоянию на понедельник, 6 июля.
Главное:
Для сравнения в каждой сети (АТБ, Сильпо, Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.
В категории хлебобулочных изделий на 6 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с показателями пятницы, 3 июля.
Розничные сети оставили стоимость отслеживаемых позиций без изменений. Дешевое предложение в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сільпо".
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 6 июля (инфографика РБК-Украина)
В начале недели зафиксировано заметное колебание цен на куриные яйца. Сеть АТБ продолжила тенденцию к снижению и сбросила цену на десяток яиц собственной марки еще на 4 гривны по сравнению с пятницей.
Существенно подешевела продукция и в супермаркетах "Сильпо", где стоимость десятка снизилась почти на 4 гривны. В то же время "Ашан" и дальше крепко удерживает абсолютное лидерство по самой низкой цене.
Ситуация в сегменте гречневой крупы остается неравномерной. Как и в конце прошлой недели, наблюдается огромный разрыв между предложениями разных торговых точек. Самый дешевый вариант предлагает "Сільпо", однако эта цена имеет особые условия.
Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сильпо" стоимость крупы может существенно отличаться.
В молочном и масляном секторах в начале недели царит абсолютная ценовая стабильность. Все супермаркеты оставили позиции и ценники, фиксировавшиеся в пятницу, 3 июля, без изменений.
Молоко:
Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л/500 мл):
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