Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня
Після вихідних великі українські супермаркети дещо переглянули ціни на базові продукти. Найпомітніші зміни зафіксовано у сегменті курячих яєць.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, які ціни пропонують супермаркети станом на понеділок, 6 липня.
Головне:
- ціни на хліб, гречку, молоко та олію залишилися без змін;
- яйця подешевшали у "Сільпо" та АТБ;
- найдешевші яйця, як і раніше, продає "Ашан".
Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.
Хліб: ціни тримають планку
У категорії хлібобулочних виробів станом на 6 липня зберігається повна стабільність порівняно з показниками п'ятниці, 3 липня.
Роздрібні мережі залишили вартість відстежуваних позицій без змін. Найдешевшу пропозицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".
- "Сільпо" (Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг) - 12,99 грн
- "Ашан" (Хліб Формула Смаку Білий пшеничний нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
- АТБ (Хліб "Кристинопіль" тостовий п/ет, 300 г) - 23,90 грн
- Novus (Хліб Marka Promo "Український" половина нарізаний, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Що з цінами на яйця: чергове зниження вартості
На початку тижня зафіксовано помітне коливання цін на курячі яйця. Мережа АТБ продовжила тенденцію до зниження і скинула ціну на десяток яєць власної марки ще на 4 гривні порівняно з п'ятницею.
Суттєво подешевшала продукція і в супермаркетах "Сільпо", де вартість десятка знизилася майже на 4 гривні. Водночас "Ашан" і надалі міцно утримує абсолютне лідерство за найнижчою ціною.
- "Ашан" (Яйце куряче С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без змін)
- АТБ (Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія фас, 10 шт.) - 43,90 грн (у п'ятницю було 47,90 грн)
- "Сільпо" (Яйця курячі "Пашот" харчові столові С1, 10 шт.) - 44,40 грн (у п'ятницю було 48,29 грн)
- Novus (Яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без змін)
Контраст цін на гречку зберігається
Ситуація в сегменті гречаної крупи залишається нерівномірною. Як і наприкінці минулого тижня, спостерігається величезний розрив між пропозиціями різних торгових точок. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", проте ця ціна має особливі умови.
- "Сільпо" (Крупа гречана Extra!, 1 кг) - 15,69 грн
- АТБ (Крупа "Розумний вибір" гречана, 1 кг) - 65,90 грн
- Novus (Крупа гречана Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан" (Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн
Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.
Молоко та олія - повна стабільність
У молочному та олійному секторах на початку тижня панує абсолютна цінова стабільність. Усі супермаркети залишили позиції та цінники, що фіксувалися у п'ятницю, 3 липня, без жодних змін.
Молоко:
- АТБ (Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% п/е, 450 г) - 20,30 грн
- "Сільпо" (Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6% п/е, 450 г) - 21,49 грн
- Novus (Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
- "Ашан" (Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6%, 900 г) - 39,40 грн
Соняшникова олія (пляшка 0,5 л / 500 мл):
- "Ашан" (Олія соняшникова Auchan рафінована, 0,5 л) - 48,20 грн
- АТБ (Олія Своя лінія соняшникова рафінована, 0,5 л) - 49,40 грн
- Novus (Олія соняшникова салатна, 500 мл) - 49,99 грн
- "Сільпо" (Олія соняшникова "Премія" рафінована, 0,5 л) - 55,49 грн
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