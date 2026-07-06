Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня

Після вихідних великі українські супермаркети дещо переглянули ціни на базові продукти. Найпомітніші зміни зафіксовано у сегменті курячих яєць.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, які ціни пропонують супермаркети станом на понеділок, 6 липня.

Головне: ціни на хліб, гречку, молоко та олію залишилися без змін;

яйця подешевшали у "Сільпо" та АТБ;

найдешевші яйця, як і раніше, продає "Ашан".

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: ціни тримають планку

У категорії хлібобулочних виробів станом на 6 липня зберігається повна стабільність порівняно з показниками п'ятниці, 3 липня.

Роздрібні мережі залишили вартість відстежуваних позицій без змін. Найдешевшу пропозицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".

"Сільпо" (Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг) - 12,99 грн

"Ашан" (Хліб Формула Смаку Білий пшеничний нарізаний, 350 г) - 14,50 грн

АТБ (Хліб "Кристинопіль" тостовий п/ет, 300 г) - 23,90 грн

Novus (Хліб Marka Promo "Український" половина нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Що з цінами на яйця: чергове зниження вартості

На початку тижня зафіксовано помітне коливання цін на курячі яйця. Мережа АТБ продовжила тенденцію до зниження і скинула ціну на десяток яєць власної марки ще на 4 гривні порівняно з п'ятницею.

Суттєво подешевшала продукція і в супермаркетах "Сільпо", де вартість десятка знизилася майже на 4 гривні. Водночас "Ашан" і надалі міцно утримує абсолютне лідерство за найнижчою ціною.

"Ашан" (Яйце куряче С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без змін)

АТБ (Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія фас, 10 шт.) - 43,90 грн (у п'ятницю було 47,90 грн)

"Сільпо" (Яйця курячі "Пашот" харчові столові С1, 10 шт.) - 44,40 грн (у п'ятницю було 48,29 грн)

Novus (Яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без змін)

Контраст цін на гречку зберігається

Ситуація в сегменті гречаної крупи залишається нерівномірною. Як і наприкінці минулого тижня, спостерігається величезний розрив між пропозиціями різних торгових точок. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", проте ця ціна має особливі умови.

"Сільпо" (Крупа гречана Extra!, 1 кг) - 15,69 грн

АТБ (Крупа "Розумний вибір" гречана, 1 кг) - 65,90 грн

Novus (Крупа гречана Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн

"Ашан" (Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн

Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.

Молоко та олія - повна стабільність

У молочному та олійному секторах на початку тижня панує абсолютна цінова стабільність. Усі супермаркети залишили позиції та цінники, що фіксувалися у п'ятницю, 3 липня, без жодних змін.

Молоко:

АТБ (Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% п/е, 450 г) - 20,30 грн

"Сільпо" (Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6% п/е, 450 г) - 21,49 грн

Novus (Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн

"Ашан" (Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Соняшникова олія (пляшка 0,5 л / 500 мл):