ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня

17:18 06.07.2026 Пн
3 хв
Десяток курячих яєць подешевшав одразу на 4 грн
aimg Марія Кучерявець
Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня Фото: Супермаркети оновили цінники 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Після вихідних великі українські супермаркети дещо переглянули ціни на базові продукти. Найпомітніші зміни зафіксовано у сегменті курячих яєць.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, які ціни пропонують супермаркети станом на понеділок, 6 липня.

Головне:

  • ціни на хліб, гречку, молоко та олію залишилися без змін;
  • яйця подешевшали у "Сільпо" та АТБ;
  • найдешевші яйця, як і раніше, продає "Ашан".

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.

Хліб: ціни тримають планку

У категорії хлібобулочних виробів станом на 6 липня зберігається повна стабільність порівняно з показниками п'ятниці, 3 липня.

Роздрібні мережі залишили вартість відстежуваних позицій без змін. Найдешевшу пропозицію у перерахунку на вагу продовжує утримувати мережа "Сільпо".

  • "Сільпо" (Хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг) - 12,99 грн
  • "Ашан" (Хліб Формула Смаку Білий пшеничний нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ (Хліб "Кристинопіль" тостовий п/ет, 300 г) - 23,90 грн
  • Novus (Хліб Marka Promo "Український" половина нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Популярний продукт подешевшав: які ціни пропонують супермаркети 6 липня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Що з цінами на яйця: чергове зниження вартості

На початку тижня зафіксовано помітне коливання цін на курячі яйця. Мережа АТБ продовжила тенденцію до зниження і скинула ціну на десяток яєць власної марки ще на 4 гривні порівняно з п'ятницею.

Суттєво подешевшала продукція і в супермаркетах "Сільпо", де вартість десятка знизилася майже на 4 гривні. Водночас "Ашан" і надалі міцно утримує абсолютне лідерство за найнижчою ціною.

  • "Ашан" (Яйце куряче С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без змін)
  • АТБ (Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія фас, 10 шт.) - 43,90 грн (у п'ятницю було 47,90 грн)
  • "Сільпо" (Яйця курячі "Пашот" харчові столові С1, 10 шт.) - 44,40 грн (у п'ятницю було 48,29 грн)
  • Novus (Яйця курячі Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без змін)
Читайте також: Новий мінімум на АЗС. Де подешевшав газ та в яку ціну бензин 6 липня?

Контраст цін на гречку зберігається

Ситуація в сегменті гречаної крупи залишається нерівномірною. Як і наприкінці минулого тижня, спостерігається величезний розрив між пропозиціями різних торгових точок. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо", проте ця ціна має особливі умови.

  • "Сільпо" (Крупа гречана Extra!, 1 кг) - 15,69 грн
  • АТБ (Крупа "Розумний вибір" гречана, 1 кг) - 65,90 грн
  • Novus (Крупа гречана Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан" (Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана, 1 кг) - 69,90 грн

Зверніть увагу: без наявності бонусної картки або додатка у "Сільпо" вартість крупи може суттєво відрізнятися.

Молоко та олія - повна стабільність

У молочному та олійному секторах на початку тижня панує абсолютна цінова стабільність. Усі супермаркети залишили позиції та цінники, що фіксувалися у п'ятницю, 3 липня, без жодних змін.

Молоко:

  • АТБ (Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% п/е, 450 г) - 20,30 грн
  • "Сільпо" (Молоко пастеризоване "Повна Чаша" питне 2,6% п/е, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus (Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
  • "Ашан" (Молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Соняшникова олія (пляшка 0,5 л / 500 мл):

  • "Ашан" (Олія соняшникова Auchan рафінована, 0,5 л) - 48,20 грн
  • АТБ (Олія Своя лінія соняшникова рафінована, 0,5 л) - 49,40 грн
  • Novus (Олія соняшникова салатна, 500 мл) - 49,99 грн
  • "Сільпо" (Олія соняшникова "Премія" рафінована, 0,5 л) - 55,49 грн

Читайте також: Українцям почали виплачувати "Нацкешбек" за квітень

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Супермаркети Ціни Ціни в Україні
Новини
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Кількість жертв у Києві росте, завали досі розбирають: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України
Марія Волощукредактор РБК-Україна Росія масово б'є по складах: як атаки змінюють логістику та ринок нерухомості України