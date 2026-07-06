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Популярный продукт подешевел: какие цены предлагают супермаркеты 6 июля

17:18 06.07.2026 Пн
3 мин
Десяток куриных яиц подешевел сразу на 4 грн
aimg Мария Кучерявец
Популярный продукт подешевел: какие цены предлагают супермаркеты 6 июля Фото: Супермаркеты обновили ценники 6 июля (инфографика РБК-Украина)
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После выходных крупные украинские супермаркеты несколько посмотрели цены на базовые продукты. Самые заметные изменения зафиксированы в сегменте куриных яиц.

РБК-Украина в материале рассказывает, какие цены предлагают супермаркеты по состоянию на понедельник, 6 июля.

Главное:

  • цены на хлеб, гречку, молоко и растительное масло остались без изменений;
  • яйца подешевели в "Сильпо" и АТБ;
  • самые дешевые яйца по-прежнему продает "Ашан".

Для сравнения в каждой сети (АТБ, Сильпо, Novus и Ашан) отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Хлеб: цены держат планку

В категории хлебобулочных изделий на 6 июля сохраняется полная стабильность по сравнению с показателями пятницы, 3 июля.

Розничные сети оставили стоимость отслеживаемых позиций без изменений. Дешевое предложение в пересчете на вес продолжает удерживать сеть "Сільпо".

  • "Сильпо" (Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке, 0,35 кг) - 12,99 грн
  • "Ашан" (Хлеб Формула Вкуса Белый пшеничный нарезанный, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ (Хлеб "Кристинополь" тостовый п/эт, 300 г) - 23,90 грн
  • Novus (Хлеб Marka Promo "Украинский" половина нарезанный, 400 г) - 25,79 грн

Популярный продукт подешевел: какие цены предлагают супермаркеты 6 июля

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 6 июля (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на яйца: очередное снижение стоимости

В начале недели зафиксировано заметное колебание цен на куриные яйца. Сеть АТБ продолжила тенденцию к снижению и сбросила цену на десяток яиц собственной марки еще на 4 гривны по сравнению с пятницей.

Существенно подешевела продукция и в супермаркетах "Сильпо", где стоимость десятка снизилась почти на 4 гривны. В то же время "Ашан" и дальше крепко удерживает абсолютное лидерство по самой низкой цене.

  • "Ашан" (яйцо куриное С1, 1 шт.) - 3,40 грн (34 грн за десяток, без изменений)
  • АТБ (Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория фас, 10 шт.) - 43,90 грн (в пятницу было 47,90 грн)
  • "Сильпо" (Яйца куриные "Пашот" пищевые столовые С1, 10 шт.) - 44,40 грн (в пятницу было 48,29 грн)
  • Novus (Яйца куриные Marka Promo С1, 10 шт.) - 50,99 грн (без изменений)
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Контраст цен на гречку сохраняется

Ситуация в сегменте гречневой крупы остается неравномерной. Как и в конце прошлой недели, наблюдается огромный разрыв между предложениями разных торговых точек. Самый дешевый вариант предлагает "Сільпо", однако эта цена имеет особые условия.

  • "Сильпо" (Крупа гречневая Extra!, 1 кг) - 15,69 грн
  • АТБ (Крупа "Разумный выбор" гречневая, 1 кг) - 65,90 грн
  • Novus (Крупа гречневая Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан" (Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая, 1 кг) - 69,90 грн

Обратите внимание: без наличия бонусной карты или приложения в "Сильпо" стоимость крупы может существенно отличаться.

Молоко и масло - полная стабильность

В молочном и масляном секторах в начале недели царит абсолютная ценовая стабильность. Все супермаркеты оставили позиции и ценники, фиксировавшиеся в пятницу, 3 июля, без изменений.

Молоко:

  • АТБ (Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% п/э, 450 г) - 20,30 грн
  • "Сильпо" (Молоко пастеризованное "Полная Чаша" питьевой 2,6% п/э, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus (Молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г) - 34,99 грн
  • "Ашан" (Молоко "Лукавица" пастеризовано 2,6%, 900 г) - 39,40 грн

Подсолнечное масло (бутылка 0,5 л/500 мл):

  • "Ашан" (Масло подсолнечное Auchan рафинированное, 0,5 л) - 48,20 грн
  • АТБ (Масло Своя линия подсолнечная рафинированная, 0,5 л) - 49,40 грн
  • Novus (Масло подсолнечное салатное, 500 мл) - 49,99 грн
  • "Сильпо" (Масло подсолнечное "Премия" рафинированное, 0,5 л) - 55,49 грн

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