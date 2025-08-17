Популярні, але ненадійні. Ці кришки не підходять для консервації

Які кришки потрібні для консервації

Ми багато говоримо про правильне приготування банок, але забуваємо, що кришка відповідає за герметичність. Неправильний вибір може призвести до кулінарної катастрофи.

Кришки особливо ненадійні, вони легко зісковзують під час закручування. Гарна новина полягає в тому, що це можна визначити за їхнім зовнішнім виглядом.

Вибираючи кришки, варто обирати ті, що мають міцну конструкцію. Чим вони товстіші та міцніші, тим краще. Барвисті зображення, надруковані на кришці, можуть виглядати гарно, але часто саме вони є найбільшою проблемою.

Кришки старої школи, прості, без будь-яких прикрас, є найнадійнішими та найбезпечнішими. Вони виглядатимуть не так вражаюче, але найкраще захистять вміст банки від повітря, а це найголовніше.

Які кришки категорично не підходять для консервації

Також пам’ятайте, що кришки, пошкоджені під час відкриття, не підходять для повторного використання. Вони не будуть належним чином герметично герметизуватися. Піддягання кришки ножем призведе до анулювання такої кришки.

Під час купівлі кришок варто перевірити товщину листа та звернути увагу на маркування та стандарти.

Уникайте занадто дешевих продуктів або продуктів, які не є міцними на вигляд чи дотик. Краще заплатити більше, ніж потім викидати зіпсовані консерви.