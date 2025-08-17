Популярные, но ненадежные. Эти крышки не подходят для консервации

Лето - идеальное время для консервирования. Стоит знать, что не все крышки подходят для консервации.
Какие крышки не подходят для закруток, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Мы много говорим о правильном приготовлении банок, но забываем, что крышка отвечает за герметичность. Неправильный выбор может привести к кулинарной катастрофе.
Крышки особенно ненадежны, они легко соскальзывают во время закручивания. Хорошая новость заключается в том, что это можно определить по их внешнему виду.
Выбирая крышки, стоит выбирать те, которые имеют прочную конструкцию. Чем они толще и прочнее, тем лучше. Красочные изображения, напечатанные на крышке, могут выглядеть красиво, но часто именно они являются самой большой проблемой.
Крышки старой школы, простые, без каких-либо украшений, являются самыми надежными и безопасными. Они будут выглядеть не так впечатляюще, но лучше защитят содержимое банки от воздуха, а это самое главное.
Также помните, что крышки, поврежденные при открытии, не подходят для повторного использования. Они не будут должным образом герметично герметизироваться. Поддевание крышки ножом приведет к аннулированию такой крышки.
При покупке крышек стоит проверить толщину листа и обратить внимание на маркировку и стандарты.
Избегайте слишком дешевых продуктов или продуктов, которые не являются прочными на вид или на ощупь. Лучше заплатить больше, чем потом выбрасывать испорченные консервы.
