Не тільки кавун: ці 5 фруктів зволожать організм влітку

У літні місяці підтримувати належний рівень гідратації може бути надзвичайно складно. Високі температури та вологість сприяють зневодненню, тому експерти зазвичай рекомендують збільшити споживання води та їсти корисні фрукти.

Які 5 плодів вас чудово зволожать та врятують від спеки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Персики

Цей фрукт посідає п'яте місце у рейтингу фруктів з найвищим вмістом води. Персик містить 88% води, що робить його ідеальним фруктом для цієї пори року.

Крім того, споживання персика може допомогти покращити рівень вітамінів A, C, B1, B2 та B6, а також мінералів, таких як калій, кальцій, сірка, хлор, марганець, мідь або залізо, і бета-каротину. Про це повідомляє Каталонський інститут ендокринології.

Грейпфрути

З трохи кращими показниками ми знаходимо грейпфрут. Цей фрукт містить 89% води, як зазначають експерти Prodieta.

Однак грейпфрут виділяється ще однією з багатьох своїх якостей. Цей фрукт має дуже низьку калорійність і численні тонізуючі властивості, що робить його ідеальним для споживання цього літа без шкоди для вашої дієти.

Дині

Диня - один з найпопулярніших виборів цього літа, і не дарма. Вона не тільки містить від 90 до 92% води, що робить її чудовим фруктом для тих, хто шукає додаткової гідратації, але й має виняткові властивості.

Диня низькокалорійна, має сечогінні властивості, а також містить велику кількість вітаміну С. Це фрукт, якого не повинно бракувати у вашому холодильнику цього літа.

Полуниця

Полуниця посідає місце серед трьох фруктів з найвищим вмістом води завдяки 90,6% і конкурує з попереднім фруктом та наступним.

Вона також містить вуглеводи (цей компонент є другим за величиною після води). Полуниця також багата на клітковину, вітамін С, фолієву кислоту, вітамін Е та бета-каротин.

Кавуни

Звісно, не обійтися без кавуна, оскільки він є літнім фруктом par excellence. Зазвичай він містить від 91 до 92% води. Крім того, це фрукт, багатий на вітаміни A, C, E, калій, магній, і він просто чудовий на смак. Він може бути ідеальним для зняття м'язової втоми, оскільки розслабляє м'язи після інтенсивних фізичних навантажень.