Попри звернення Трампа. Японія не буде відмовлятись від закупівлі нафти та газу з РФ

Фото: Санае Такаїчі (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у розмові з президентом США Дональдом Трампом відхилила ініціативу американського лідера щодо відмови Токіо від закупівлі російських нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такаїчі, обрана минулого тижня першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, під час розмови попросила США порозуміння щодо енергетичних потреб Японії.

Зазначається, що Японія збільшила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати свої постачання, відмовившись від свого ключового постачальника – Австралії, та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проектом СПГ "Сахалін-2".

Більшість поставок з "Сахаліну-2" завершуються в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цих поставок буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію.

Повідомляється, що Японія купує менше 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках відмови від санкцій, термін дії якої закінчується в грудні, причому основна частина її поставок нафти покривається Близьким Сходом.

Відносини США та Японії

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп прибув з візитом до Японії з метою укласти масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки очікують від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв.

Японія вже підписала кілька угод з американськими виробниками газу, але утримується від участі в цьому проєкті. США ж прагнуть зміцнити власні позиції на енергетичному ринку Азії на тлі скорочення російських поставок.

