Такаїчі, обрана минулого тижня першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, під час розмови попросила США порозуміння щодо енергетичних потреб Японії.

Зазначається, що Японія збільшила закупівлі СПГ у США за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати свої постачання, відмовившись від свого ключового постачальника – Австралії, та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проектом СПГ "Сахалін-2".

Більшість поставок з "Сахаліну-2" завершуються в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цих поставок буде дорогою та призведе до зростання цін на електроенергію.

Повідомляється, що Японія купує менше 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках відмови від санкцій, термін дії якої закінчується в грудні, причому основна частина її поставок нафти покривається Близьким Сходом.