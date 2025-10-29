RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Несмотря на обращение Трампа. Япония не будет отказываться от закупки нефти и газа из РФ

Фото: Санаэ Такаичи (facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в разговоре с президентом США Дональдом Трампом отклонила инициативу американского лидера об отказе Токио от закупки российских нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такаичи, избранная на прошлой неделе первой женщиной-премьер-министром Японии, во время разговора попросила США понимания относительно энергетических потребностей Японии.

Отмечается, что Япония увеличила закупки СПГ в США за последние несколько лет, пытаясь диверсифицировать свои поставки, отказавшись от своего ключевого поставщика - Австралии, и подготовиться к окончанию срока действия контрактов на поставку с российским проектом СПГ "Сахалин-2".

Большинство поставок с "Сахалина-2" завершаются в период с 2028 по 2033 год. Замена этих поставок будет дорогостоящей и приведет к росту цен на электроэнергию.

Сообщается, что Япония покупает менее 1% своего импорта нефти из России в рамках отказа от санкций, срок действия которого истекает в декабре, причем основная часть ее поставок нефти покрывается Ближним Востоком.

 

Отношения США и Японии

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию с целью заключить масштабное соглашение по развитию судостроительных мощностей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ожидают от Японии полного отказа от импорта российских энергоносителей.

Япония уже подписала несколько соглашений с американскими производителями газа, но воздерживается от участия в этом проекте. США же стремятся укрепить собственные позиции на энергетическом рынке Азии на фоне сокращения российских поставок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияДональд Трамп