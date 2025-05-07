Німецькі депутати Європарламенту від Альянсу Сари Вагенкнехт вирішили взяти участь в російських урочистостях 9 травня. Політики Рут Фірменіх і Міхаель фон дер Шуленбург заявили, що долучаться до пам’ятних заходів у Москві разом зі ще трьома євродепутатами - з Чехії, Словаччини та Кіпру.

За інформацією Spiegel, їхній візит обговорювали на найвищому рівні у російських колах, а список запрошених було передано для погодження, зокрема, до Міністерства оборони РФ.

Соратники Вагенкнехт наголосили, що їхній дводенний візит пов'язаний із прагненням "вийти з дедалі небезпечнішої спіралі конфронтації та ескалації в Європі".

У Москві євродепутати також планують "зустрітися з парламентарями та представниками політичного й культурного середовища". Росії.

За словами євродепутатів, після Москви з тією ж метою вони хочуть відвідати й Київ - і вже встановлено контакт з українським посольством.

Не парад, а вшанування

На запит Spiegel Вагенкнехт прокоментувала поїздку її колег до Москви, заявивши, що в ній немає нічого скандального.

"Вони їдуть до Москви, щоб 9 травня покласти вінок до Могили невідомого солдата. Не бачу, що в цьому варто критикувати. Вони не братимуит участі в військовому параді чи інших державних церемоніях", - наголосила Вагенкнехт.

Видання додає, що Фірменіх вже багато років належить до найближчого кола навколо засновниці партії Сари Вагенкнехт - з 2004 року працювала її науковою співробітницею, а згодом - керівницею депутатського офісу. У 2024 році вона обрана до Європарламенту.

Фон дер Шуленбург - колишній дипломат ФРН в ОБСЄ та ООН. Саме він координував цю поїздку до Москви.