ua en ru
Пн, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду Путіна, - Politico

Понеділок 14 квітня 2025 17:19
UA EN RU
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня на противагу параду Путіна, - Politico Ілюстративне фото: глава ЄК Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва, щоб протиставити їхній візит параду "перемоги" російського диктатора Володимира Путіна. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Візит європейських лідерів до Києва 9 травня має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового "параду перемоги" Путіна в Москві, пише видання.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 14 квітня, передав запрошення своїм колегам з Євросоюзу під час зустрічі в Люксембурзі. Він закликав їх "показати єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Цей крок спрямований на те, щоб відвернути увагу від Москви через понад три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і на тлі спроб президента США Дональда Трампа укласти перемир’я між двома країнами.

Зустріч лідерів "коаліції рішучих"

Окремо Сибіга додав, що Зеленський хоче прийняти 9 травня лідерів так званої "коаліції рішучих", аби "визначити гарантії безпеки" для України після можливої угоди про припинення вогню з Росією.

Politico зазначає, що місце проведення цієї зустрічі не уточнювалося. Однак два дипломати ЄС, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що ведуться обговорення щодо можливого візиту до України на початку травня глав держав, зокрема майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Парад у Москві

За повідомленнями російських ЗМІ, Путін запросив на святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Москві лідерів Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини, Сербії. США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.

Як стало відомо сьогодні, Європейський союз дав вказівку країнам-кандидатам на вступ в ЄС не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.

Наразі статус кандидата на вступ до Євросоюзу серед країн Балкан мають Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Київ Україна 9 Мая
NEWS
FPV-дрон вперше долетів до Запоріжжя? Що кажуть військові і чи є загроза для фронту
FPV-дрон вперше долетів до Запоріжжя? Що кажуть військові і чи є загроза для фронту
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ