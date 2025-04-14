ua en ru
Пн, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЄС наказав країнам-кандидатам ігнорувати парад 9 травня в Москві

Понеділок 14 квітня 2025 15:41
UA EN RU
ЄС наказав країнам-кандидатам ігнорувати парад 9 травня в Москві Фото: Байба Браже, голова Міністерства закордонних справ Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві Російської Федерації (РФ), що присвячені святкуванню 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Байбу Браже під час розмови з журналістами.

"Учора в нас уже був насичений вечір із вечерею з партнерами із Західних Балкан... Було багато обговорень про цінності, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включно із санкціями, включно з дуже чіткими вказівками для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати ці поїздки, оскільки це не відповідало б цінностям ЄС", - заявила вона.

Окремо варто додати, що наразі статус кандидата на вступ до Євросоюзу серед країн Балкан мають Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія.

В питанні допомоги України, як розповіла Браже, очікується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, а також про власну спроможність блоку".

Зокрема вона підкреслила, що вчорашній обстріл Росії Сум свідчить про те, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони (ППО).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур, Росія може спробувати укласти комплексну угоду зі США до 9 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Москва
NEWS
Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну
Зеленський про втрати України під час війни: ми платимо найвищу ціну
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ