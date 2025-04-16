Попри терор з боку РФ, Київ і Вашингтон продовжать роботу над миром в Україні, - МЗС

Україна та Сполучені Штати Америки продовжать переговори щодо завершення повномасштабної війни, попри те, що Російська Федерація (РФ) демонструє лише терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу.
"Що стосується контакту Україна-США, продовжується постійна робота. Ми переконані, що будуть ще раунди переговорів. Ми наголошуємо на тому, що Україна 36 днів тому погодилася на повне припинення вогню", - заявив Тихий.
Він нагадав, що РФ, своєю чергою, відмовилась прийняти повне припинення вогню й натомість висуває власні вимоги, ультиматуми, а також продовжує терор проти українських цивільних.
За словами Тихого, Україна зацікавлені в мирі, як ніхто інший й продемонструвала конструктив, коли мова йде про взаємодію з Вашингтоном. У тому ж числі розраховує на конструктив з боку Кремля.
"І ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Росію для того, щоб в Москві почали серйозно ставитись до миру, а не нехтувати пропозиціями й зневажати не лише Україну, а й Сполучені Штати і інших міжнародних партнерів, які закликають до миру", - додав він.
Протягом останніх місяців Штати провели низку окремих зустрічей з представниками України та Росії на території Туреччини та Саудівської Аравії.
Під час діалогу сторони також обговорювали повне припинення вогню. Київ, своєю чергою, підтримав відповідний крок, але Росія зрештою відкинула його через те, що угода "не вирішить проблем" Москви.
Водночас у Кремлі погодились на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Так чи інакше, з того часу майже кожної ночі терористи запускали проти України безпілотники. Під удар також потрапляла енергетична інфраструктура.
Більше про перемир'я та що про нього казали Україна, США і Росія - у матеріалі РБК-Україна.
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