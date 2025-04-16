Несмотря на террор со стороны РФ, Киев и Вашингтон продолжат работу над миром в Украине, - МИД

"Что касается контакта Украина-США, продолжается постоянная работа. Мы убеждены, что будут еще раунды переговоров. Мы подчеркиваем, что Украина 36 дней назад согласилась на полное прекращение огня", - заявил Тихий.

Он напомнил, что РФ, в свою очередь, отказалась принять полное прекращение огня и взамен выдвигает собственные требования, ультиматумы, а также продолжает террор против украинских гражданских.

По словам Тихого, Украина заинтересованы в мире, как никто другой и продемонстрировала конструктив, когда речь идет о взаимодействии с Вашингтоном. В том же числе рассчитывает на конструктив со стороны Кремля.

"И мы убеждены, что нужно усиливать давление на Россию для того, чтобы в Москве начали серьезно относиться к миру, а не пренебрегать предложениями и пренебрегать не только Украиной, но и Соединенными Штатами и другими международными партнерами, которые призывают к миру", - добавил он.