Попри терор з боку РФ, Київ і Вашингтон продовжать роботу над миром в Україні, - МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу.

"Що стосується контакту Україна-США, продовжується постійна робота. Ми переконані, що будуть ще раунди переговорів. Ми наголошуємо на тому, що Україна 36 днів тому погодилася на повне припинення вогню", - заявив Тихий.

Він нагадав, що РФ, своєю чергою, відмовилась прийняти повне припинення вогню й натомість висуває власні вимоги, ультиматуми, а також продовжує терор проти українських цивільних.

За словами Тихого, Україна зацікавлені в мирі, як ніхто інший й продемонструвала конструктив, коли мова йде про взаємодію з Вашингтоном. У тому ж числі розраховує на конструктив з боку Кремля.

"І ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Росію для того, щоб в Москві почали серйозно ставитись до миру, а не нехтувати пропозиціями й зневажати не лише Україну, а й Сполучені Штати і інших міжнародних партнерів, які закликають до миру", - додав він.