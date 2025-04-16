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Несмотря на террор со стороны РФ, Киев и Вашингтон продолжат работу над миром в Украине, - МИД

Среда 16 апреля 2025 16:15
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Несмотря на террор со стороны РФ, Киев и Вашингтон продолжат работу над миром в Украине, - МИД Фото: Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Соединенные Штаты Америки продолжат переговоры по завершению полномасштабной войны, несмотря на то, что Российская Федерация (РФ) демонстрирует только террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время брифинга.

"Что касается контакта Украина-США, продолжается постоянная работа. Мы убеждены, что будут еще раунды переговоров. Мы подчеркиваем, что Украина 36 дней назад согласилась на полное прекращение огня", - заявил Тихий.

Он напомнил, что РФ, в свою очередь, отказалась принять полное прекращение огня и взамен выдвигает собственные требования, ультиматумы, а также продолжает террор против украинских гражданских.

По словам Тихого, Украина заинтересованы в мире, как никто другой и продемонстрировала конструктив, когда речь идет о взаимодействии с Вашингтоном. В том же числе рассчитывает на конструктив со стороны Кремля.

"И мы убеждены, что нужно усиливать давление на Россию для того, чтобы в Москве начали серьезно относиться к миру, а не пренебрегать предложениями и пренебрегать не только Украиной, но и Соединенными Штатами и другими международными партнерами, которые призывают к миру", - добавил он.

Переговоры о полном прекращении огня

В течение последних месяцев Штаты провели ряд отдельных встреч с представителями Украины и России на территории Турции и Саудовской Аравии.

Во время диалога стороны также обсуждали полное прекращение огня. Киев, в свою очередь, поддержал соответствующий шаг, но Россия в конце концов отвергла его из-за того, что соглашение "не решит проблем" Москвы.

В то же время в Кремле согласились на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам. Так или иначе, с тех пор почти каждую ночь террористы запускали против Украины беспилотники. Под удар также попадала энергетическая инфраструктура.

Больше о перемирии и что о нем говорили Украина, США и Россия - в материале РБК-Украина.

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