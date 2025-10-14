Попри санкції. Росія збільшила експорт зрідженого природного газу, - Bloomberg

Російський завод із виробництва зрідженого природного газу, що розташований в Арктиці, нарощує виробництво та експорт продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Експортний завод "Арктик СПГ-2", схоже, відвантажив вже десяту партію з кінця червня, згідно з даними відстеження судів, зібраних Bloomberg. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу Росії.

Хоча останніми днями торгівельна суперечка між Вашингтоном і Пекіном знову загострилася, США поки що утримуються від посилення заходів проти російського ЗПГ.

За даними системи відстеження судів, із серпня на китайський термінал у Бейхаї прибули вісім партій російського ЗПГ, що підпадає під дію санкцій. Ці партії стали першими, які прибули до закордонного порту. Вибравши єдиний порт з обмеженою міжнародною присутністю, Пекін таким чином намагається захистити свій газовий сектор від можливих заходів у відповідь.

Минулого літа проект "Арктик СПГ 2" відвантажив вісім партій, але у жовтні був змушений закритися, оскільки не вдалося знайти покупців, а також через наростання сезонного льоду навколо об'єкту. Натомість суду розвантажували вантаж на російські сховища.