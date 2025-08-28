Москва знайшла покупця для санкційного газу

Російський танкер зі скрапленим газом уперше пришвартувався в Китаї, незважаючи на санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Судно Arctic Mulan, що перевозило паливо з занесеного до чорного списку заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, пришвартувалося до терміналу Beihai LNG.

Проєкт Arctic LNG 2 потрапив під санкції адміністрації президента США Джо Байдена і почав експортувати паливо на так званому тіньовому флоті ще минулого року. Однак жоден танкер раніше не заходив в імпортні термінали, оскільки покупці побоювалися заходів у відповідь з боку США.

Стратегія Росії

Arctic LNG 2, очолюваний Novatek PJSC, відіграє ключову роль у планах Росії потроїти експорт СПГ до 2030 року. Москва прагне відкрити нові ринки після різкого падіння трубопровідних поставок традиційним європейським клієнтам.

На відміну від тиску на Індію через імпорт російської нафти, США поки що утримуються від посилення обмежень проти покупців російського СПГ. Це пояснюється спробами Вашингтона сприяти укладенню угоди про припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його особисті переговори з Володимиром Путіним у серпні були "вкрай продуктивними".

Історія поставок

Arctic Mulan завантажив партію СПГ на початку червня з плавучого сховища на сході Росії. Паливо в резерві походило із заводу Arctic LNG 2.



Влітку минулого року підприємство виробило вісім партій газу, але в жовтні було змушене призупинити роботу. Причинами стали відсутність покупців і сезонне утворення льодів навколо об'єкта. У результаті судна перевантажували паливо на сховища в самій Росії.