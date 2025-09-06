ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

До Китаю почали прибувати танкери з "тіньового флоту" РФ, - Reuters

Субота 06 вересня 2025 12:17
UA EN RU
До Китаю почали прибувати танкери з "тіньового флоту" РФ, - Reuters Фото: до Китаю почали прибувати танкери з "тіньового флоту" РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До Китаю прибув вже другий за останній час російський танкер, який перевозить скраплений природний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, російський танкер-газовоз "Схід" стояв на якорі біля терміналу ЗПГ у порту Тешань у південно-західній провінції Гуансі в Китаї. Танкер під російським прапором із вантажем 150 000 кубометрів ЗПГ був завантажений на заводі Arctic LNG 2 у Гидані на півночі Сибіру 19 липня.

Це другий вантаж із санкціонованого проекту, доставлений до Китаю після того, як наприкінці серпня на термінал ЗПГ у Бейхаї прибув танкер Arctic Mulan, який також перебуває під санкціями.

Видобуток у рамках арктичного проекту розпочався у грудні 2023 року, проте постачання газу відстають від графіка через брак газовозів льодового класу та західні санкції.

Arctic LNG 2, 60% акцій якого належать російській компанії "Новатек", мав стати одним із найбільших у країні заводів ЗПГ із цільовою продуктивністю 19,8 млн тон на рік, але санкції затьмарили його перспективи.

Зазначається, що наразі ще два танкери з російським газом пришвартовані на півострові Камчатка на Далекому Сході Росії, а третій знаходиться у Південно-Китайському морі між Тайванем та островом Хайнань.

Що передувало

Нагадаємо, 28 серрня стало відомо, що російський танкер зі скрапленим газом уперше пришвартувався в Китаї попри санкції США.

Відомо, що Arctic Mulan завантажив партію СПГ на початку червня з плавучого сховища на сході Росії. Паливо в резерві походило із заводу Arctic LNG 2.

Влітку минулого року підприємство виробило лише вісім партій газу, але в жовтні було змушене призупинити роботу. Причинами стали відсутність покупців і сезонне утворення льодів навколо об'єкта. У результаті судна перевантажували паливо на сховища в самій Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай тіньовий флот Газ
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії