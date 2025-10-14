ua en ru
Несмотря на санкции. Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа, - Bloomberg

Вторник 14 октября 2025 09:41
Несмотря на санкции. Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа, - Bloomberg Фото: Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский завод по производству сжиженного природного газа, расположенный в Арктике, наращивает производство и экспорт продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Экспортный завод "Арктик СПГ-2", похоже, отгрузил уже десятую партию с конца июня, согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg. Ранее поставки осуществлялись либо в один порт на юге Китая, либо в хранилища Дальнего Востока России.

Хотя в последние дни торговый спор между Вашингтоном и Пекином снова обострился, США пока воздерживаются от ужесточения мер против российского СПГ.

По данным системы отслеживания судов, с августа на китайский терминал в Бейхае прибыли восемь партий российского СПГ, подпадающего под действие санкций. Эти партии стали первыми, прибывшими в зарубежный порт. Выбрав единственный порт с ограниченным международным присутствием, Пекин таким образом пытается защитить свой газовый сектор от возможных ответных мер.

Прошлым летом проект "Арктик СПГ 2" отгрузил восемь партий, но в октябре был вынужден закрыться, поскольку не удалось найти покупателей, а также из-за нарастания сезонного льда вокруг объекта. Вместо этого суда разгружали груз на российские хранилища.

Что предшествовало

Напомним, 28 августа стало известно, что российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае несмотря на санкции США.

Известно, что Arctic Mulan загрузил партию СПГ в начале июня с плавучего хранилища на востоке России. Топливо в резерве происходило с завода Arctic LNG 2.

Летом прошлого года предприятие произвело всего восемь партий газа, но в октябре было вынуждено приостановить работу. Причинами стали отсутствие покупателей и сезонное образование льдов вокруг объекта. В результате суда перегружали топливо на хранилища в самой России.

Также в начале сентября стало известно, что в Китай прибыл уже второй за последнее время российский танкер, который перевозит сжиженный природный газ.

