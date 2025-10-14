Несмотря на санкции. Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа, - Bloomberg

Российский завод по производству сжиженного природного газа, расположенный в Арктике, наращивает производство и экспорт продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Экспортный завод "Арктик СПГ-2", похоже, отгрузил уже десятую партию с конца июня, согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg. Ранее поставки осуществлялись либо в один порт на юге Китая, либо в хранилища Дальнего Востока России.

Хотя в последние дни торговый спор между Вашингтоном и Пекином снова обострился, США пока воздерживаются от ужесточения мер против российского СПГ.

По данным системы отслеживания судов, с августа на китайский терминал в Бейхае прибыли восемь партий российского СПГ, подпадающего под действие санкций. Эти партии стали первыми, прибывшими в зарубежный порт. Выбрав единственный порт с ограниченным международным присутствием, Пекин таким образом пытается защитить свой газовый сектор от возможных ответных мер.

Прошлым летом проект "Арктик СПГ 2" отгрузил восемь партий, но в октябре был вынужден закрыться, поскольку не удалось найти покупателей, а также из-за нарастания сезонного льда вокруг объекта. Вместо этого суда разгружали груз на российские хранилища.