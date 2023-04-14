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Попри протести. У Франції визнали конституційним підвищення пенсійного віку

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Франція, П'ятниця 14 квітня 2023 19:25
Попри протести. У Франції визнали конституційним підвищення пенсійного віку Фото: у Франції визнали конституційним підвищення пенсійного віку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Конституційна рада Франції у п'ятницю, 14 квітня, визнала законною пенсійну реформу і затвердила підвищення пенсійного віку до 64 років.

Проце повідомляє РБК-Україна з посиланням на france24.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року уряд Франції оголосив про намір запровадити реформу пенсійної системи. Вона передбачає підвищення пенсійного віку на два роки. Після цього французькі профспілки закликали до страйків та протестів.

Так, реформа передбачає вихід на пенсію у 64 роки. Однак у Франції глибоко цінують можливість виходу на пенсію у відносно ранньому віці. При цьому реформу планували впровадити ще у 2020 році. Однак її перенесли через пандемію коронавірусу.

Як заявляв французький уряд, впровадження реформи необхідне, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Після цієї заяви на вулиці Парижа вийшли протестувальники. 7 березня на одному з таких мітингів поліція затримала понад 10 людей.

Однак 12 березня Сенат Франції проголосував за пенсійну реформу, попри протести.

У той же день у Парижі між протестувальниками проти пенсійної реформи та поліцією відбулися зіткнення. В результаті заздалегідь постраждалі з обох сторін.

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