Несмотря на протесты. Во Франции признали конституционным повышение пенсионного возраста

Конституционный совет Франции в пятницу, 14 апреля, признал законным пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на france24.

Напомним, в начале января 2023 правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы. Она предполагает повышение пенсионного возраста на два года. После этого французские профсоюзы призывали к стачкам и протестам.

Да, реформа предусматривает выход на пенсию в 64 года. Однако во Франции глубоко ценят возможность ухода на пенсию в относительно раннем возрасте. При этом реформу планировали ввести еще в 2020 году. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса, ее перенесли.

Как заявляло французское правительство, внедрение реформы необходимо, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.