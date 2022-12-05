Попри погрози РФ. Україна з початку війни експортувала 32,2 млн тонн агропродукції

Уряд повідомив, що за 9 місяців війни, попри будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала агропродукції на 32,2 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як засвідчує пресслужба міністерства, лідером експорту агропродукції стала кукурудза - 12,3 млн тонн. На другому місці за обсягом поставок пшениця, якої експортовано майже 7 млн тонн, на третьому - олія та ріпак, яких було експортовано по 2,8 млн тонн кожного. Серед інших агрокультур - насіння соняшнику (2,4 млн тонн), шроти (1,9 млн тонн), ячмінь (1,5 млн тонн), соєві боби (1,3 млн тонн) та соєва олія (168 тисяч тонн).