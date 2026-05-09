Попри перемир'я, окупанти активізували штурми на двох напрямках, - Генштаб

18:25 09.05.2026 Сб
2 хв
Де ворог намагається прорвати оборону найактивніше?
Сергій Козачук
Фото: ЗСУ відбивають атаки ворога (Getty Images)

Російські війська ігнорують заяви про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту.

Ситуація на сході та півночі

За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві атаки у цьому секторі тривають.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано сім штурмів, на Лиманському - чотири. Окремі атаки ворога зафіксовані на Краматорському, Південно-Слобожанському та Курському напрямках.

Обстріли прикордоння та активність на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників. Бойові дії точилися біля Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного та інших населених пунктів.

Ворог також активно обстрілює Сумщину. Сьогодні від ударів постраждали райони населених пунктів Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

На Куп’янському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога наразі не зафіксовано.

Росія порушила власне "перемир'я"

Нагадаємо, 7 травня Росія офіційно оголосила про запровадження одностороннього "перемир'я" на період з 00:00 8 травня до 10 травня. Кремль стверджував, що в цей час усі російські угруповання на фронті мають повністю припинити бойові дії, хоча оголошення супроводжувалося погрозами на адресу України у разі "зриву святкувань" у Москві.

Вже у ніч на 9 травня, попри власні обіцянки припинити вогонь, Росія атакувала територію України балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 ворожі безпілотники, проте зафіксовані влучання.

Водночас президент США Дональд Трамп припустив, що це перемир'я може тривати більше трьох днів і зберегтися навіть після 11 травня. Проте реальна ситуація на фронті та нічна атака окупантів свідчать про чергове ігнорування Росією будь-яких домовленостей.

