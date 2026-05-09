Несмотря на перемирие, оккупанты активизировали штурмы на двух направлениях, - Генштаб

18:25 09.05.2026 Сб
2 мин
Где враг пытается прорвать оборону активнее всего?
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ отражают атаки врага (Getty Images)

Российские войска игнорируют заявления о прекращении огня, усилив давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество столкновений зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском отрезках фронта.

Ситуация на востоке и севере

По информации Генштаба, на Покровском направлении оккупанты 17 раз пытались потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Васильевка, Молодецкое и Новониколаевка. Две атаки в этом секторе продолжаются.

На Константиновском направлении зафиксировано семь штурмов, на Лиманском - четыре. Отдельные атаки врага зафиксированы на Краматорском, Южно-Слобожанском и Курском направлениях.

Обстрелы приграничья и активность на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников. Боевые действия велись у Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного и других населенных пунктов.

Враг также активно обстреливает Сумскую область. Сегодня от ударов пострадали районы населенных пунктов Рогизное, Волфино, Коренек, Атинское, Уланово и Кучеровка.

На Купянском, Славянском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага пока не зафиксировано.

Россия нарушила собственное "перемирие"

Напомним, 7 мая Россия официально объявила о введении одностороннего "перемирия" на период с 00:00 8 мая до 10 мая. Кремль утверждал, что в это время все российские группировки на фронте должны полностью прекратить боевые действия, хотя объявление сопровождалось угрозами в адрес Украины в случае "срыва празднований" в Москве.

Уже в ночь на 9 мая, несмотря на собственные обещания прекратить огонь, Россия атаковала территорию Украины баллистической ракетой "Искандер-М" и 43 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 вражеских беспилотника, однако зафиксированы попадания.

В то же время президент США Дональд Трамп предположил, что это перемирие может продлиться более трех дней и сохраниться даже после 11 мая. Однако реальная ситуация на фронте и ночная атака оккупантов свидетельствуют об очередном игнорировании Россией любых договоренностей.

