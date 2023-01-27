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Попри переговори союзників. У Берліні знову виключили відправку літаків в Україну

Фото: у Берліні знову виключили відправку літаків до України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Німеччині знову виключили постачання бойових літаків в Україну, але не заперечують, що союзники продовжують такі переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови федерального уряду Крістіні Хоффманн на брифінгу.

За її словами, про поставки бойових літаків "не йдеться", і це нібито чітка позиція канцлера ФРН Олафа Шольца.

Водночас Хоффман не стала спростовувати, що союзники продовжують переговори про передачу Україні винищувачів.

Представниця федерального уряду Німеччини знову зазначила, що "ФРН та НАТО не є стороною війни, яку Росія веде проти України".

Варто зазначити, згідно з офіційними даними, німецька армія не має американських літаків F-16, які планує отримати Україна.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Бундестазі, виключив можливі постачання бойових літаків до України.

Як повідомлялося, країни НАТО обговорюють можливе постачання Україні винищувачів. Тим не менш, деякі партнери вважають, що це може стати загрозою ескалації.

При цьому у США та Франції не виключають передачу Україні винищувачів F-16.

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