Франція не виключає передачу Україні винищувачів, але є умова
Уряд Франції не виключає постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни, підриву національної чи європейської безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
"Ми повинні розглядати запити в кожному конкретному випадку та залишати всі двері відчиненими. Ми побачимо найближчими тижнями, що станеться далі, оскільки все розвивається швидко", - сказав журналістам голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Франції Томас Гасіллуд.
Він також зазначив, що Франція навряд чи надішле танки зі свого бойового флоту Leclerc, оскільки вони не вписуються в поставки США та Німеччини, оголошені напередодні.
"Вони не найкращий актив, який ми можемо надати Україні, зокрема тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про наземно-повітряні потужності", - сказав Гасіллуд.
Він наголосив, що як для танків, так і для літаків потрібна трудомістка спеціалізована підготовка.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.
Нещодовно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.
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