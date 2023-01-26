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Франція не виключає передачу Україні винищувачів, але є умова

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Франція, Четвер 26 січня 2023 20:21
Франція не виключає передачу Україні винищувачів, але є умова Фото: Франція не виключає передачу Україні винищувачів, але є умова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Франції не виключає постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни, підриву національної чи європейської безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

"Ми повинні розглядати запити в кожному конкретному випадку та залишати всі двері відчиненими. Ми побачимо найближчими тижнями, що станеться далі, оскільки все розвивається швидко", - сказав журналістам голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Франції Томас Гасіллуд.

Він також зазначив, що Франція навряд чи надішле танки зі свого бойового флоту Leclerc, оскільки вони не вписуються в поставки США та Німеччини, оголошені напередодні.

"Вони не найкращий актив, який ми можемо надати Україні, зокрема тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про наземно-повітряні потужності", - сказав Гасіллуд.

Він наголосив, що як для танків, так і для літаків потрібна трудомістка спеціалізована підготовка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Франції офіційно оголосили про передачу Україні легких колісних танків AMX-10RC.

Нещодовно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього.

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