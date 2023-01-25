Шольц виключив відправлення винищувачів в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Німецький канцлер у Бундестазі заявив, що виключає постачання бойових літаків та розгортання наземних військ в Україні.

"Ми ні в якому разі не відправимо наземні війська. Я сказав, що прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні не буде. Такого не було і не буде в майбутньому. І кожен може на це покластися", - сказав він.

Також він категорично відповів на можливе запровадження безпілотної зони над Україною.