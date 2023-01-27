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Несмотря на переговоры союзников. В Берлине вновь исключили отправку самолетов в Украину

Фото: в Берлине вновь исключили отправку самолетов в Украину (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Германии вновь исключили поставки боевых самолетов в Украину, но при этом не отрицают, что союзники продолжают такие переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы федерального правительства Кристине Хоффманн на брифинге.

По ее словам, о постовках боевых самолетов "речь не идет", и это якобы четкая позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца.

В то же время Хоффманн не стала опровергать, что союзники продолжают переговоры о передаче Украине истребителей.

Представительница федерального правительства Германии вновь отметила, что "ФРГ и НАТО не являются стороной войны, которую Россия ведет против Украины".

Стоит отметить, согласно официальным данным, у немецкой армии нет американских самолетов F-16, которые планирует получить Украина.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

Как сообщалось, страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине истребителей. Тем не менее некоторые партнеры считают, что это может стать угрозой эскалации.

При этом в США и Франции не исключают передачу Украине истребителей F-16.

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