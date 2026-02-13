Попри інфляцію та катастрофу: Центробанк РФ несподівано знизив ключову ставку
Центробанк РФ шостий раз поспіль знизив ключову ставку, намагаючись підтримати економіку, що сповільнюється через фінансування війни та санкції. Він зменшив ключову ставку на 0,5% - до 15,5%
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Більшість аналітиків очікували збереження ставки без змін через велику інфляцію. Проте в ЦБ РФ заявили, що січневе прискорення інфляції пов’язане з разовими чинниками, і після їхнього вичерпання дезінфляція продовжиться.
Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна на додаток також, що інфляція нібито вже пройшла пік, а на наступних засіданнях можливе подальше пом’якшення монетарної політики.
Інфляція та ризики
За оцінками, річна інфляція у січні зросла до близько 6,5% проти 5,6% наприкінці 2025 року. Очікування бізнесу піднялися до максимуму з 2022 року, а серед населення залишаються на рівні 13,7%.
У Центробанку попередили, що високі інфляційні очікування можуть завадити сталому уповільненню цін. Через це ЦБ РФ прогнозує повернення інфляції до 4% у другій половині року, але підвищив прогноз на 2026 рік до 4,5–5,5%.
Окремим ризиком названо ціни на нафту. Подальше падіння цін на нафту може посилити інфляційний тиск на російську економіку.
Тиск на економіку
Загалом російська економіка сповільнилася до 1% зростання торік після 4,9% роком раніше. Тривалий період високих ставок ускладнює обслуговування боргів для бізнесу, банки дедалі частіше реструктуризують кредити, а великі компанії звертаються по державну підтримку.
Частина економістів вважає, що прогноз зростання ВВП на 2026 рік (0,5-1,5%) є завищеним, і у разі подальшого уповільнення Центробанку доведеться активніше знижувати ставку. При цьому наступне рішення щодо ключової ставки очікується 20 березня 2026 року.
Проблеми в економіці РФ: подробиці
Як відомо, російська економіка завершила 2025 рік із різким погіршенням показників. Причина серед іншого в тому, що ціни на нафту опустилися до п’ятирічного мінімуму.
Водночас фінансова та інституційна система РФ дедалі більше переходить у режим так званого керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, бізнес працює в умовах збитків та тиску. Водночас зростає навантаження на населення.
Цікаво, що у 2025 році російський рубль несподівано зміцнився на 45 % щодо долара, торгуючись майже на рівні, що був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте це завдало Росії значно більших збитків, оскільки через зміцнення рубля та санкції обвалився валютний виторг.