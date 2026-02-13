ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Несмотря на инфляцию и катастрофу: Центробанк РФ неожиданно снизил ключевую ставку

Россия, Пятница 13 февраля 2026 17:49
Несмотря на инфляцию и катастрофу: Центробанк РФ неожиданно снизил ключевую ставку Иллюстративное фото: Центробанк России (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Центробанк РФ шестой раз подряд снизил ключевую ставку, пытаясь поддержать экономику, которая замедляется из-за финансирования войны и санкций. Он уменьшил ключевую ставку на 0,5% - до 15,5%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки без изменений из-за большой инфляции. Однако в ЦБ РФ заявили, что январское ускорение инфляции связано с разовыми факторами, и после их исчерпания дезинфляция продолжится.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в дополнение также, что инфляция якобы уже прошла пик, а на следующих заседаниях возможно дальнейшее смягчение монетарной политики.

Инфляция и риски

По оценкам, годовая инфляция в январе выросла до около 6,5% против 5,6% в конце 2025 года. Ожидания бизнеса поднялись до максимума с 2022 года, а среди населения остаются на уровне 13,7%.

В Центробанке предупредили, что высокие инфляционные ожидания могут помешать устойчивому замедлению цен. Из-за этого ЦБ РФ прогнозирует возвращение инфляции к 4% во второй половине года, но повысил прогноз на 2026 год до 4,5-5,5%.

Отдельным риском названы цены на нефть. Дальнейшее падение цен на нефть может усилить инфляционное давление на российскую экономику.

Давление на экономику

В целом российская экономика замедлилась до 1% роста в прошлом году после 4,9% годом ранее. Длительный период высоких ставок усложняет обслуживание долгов для бизнеса, банки все чаще реструктуризируют кредиты, а крупные компании обращаются за государственной поддержкой.

Часть экономистов считает, что прогноз роста ВВП на 2026 год (0,5-1,5%) является завышенным, и в случае дальнейшего замедления Центробанку придется активнее снижать ставку. При этом следующее решение по ключевой ставке ожидается 20 марта 2026 года.

Проблемы в экономике РФ: подробности

Как известно, российская экономика завершила 2025 год с резким ухудшением показателей. Причина среди прочего в том, что цены на нефть опустились до пятилетнего минимума.

В то же время финансовая и институциональная система РФ все больше переходит в режим так называемого управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, бизнес работает в условиях убытков и давления. В то же время растет нагрузка на население.

Интересно, что в 2025 году российский рубль неожиданно укрепился на 45 % относительно доллара, торгуясь почти на уровне, который был до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако это нанесло России значительно большие убытки, поскольку из-за укрепления рубля и санкций обвалилась валютная выручка.

