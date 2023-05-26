ua ru
Пт, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попри хімічну атаку. Прикордонники відбили штурм ворога під Авдіївкою

Новость на русском →
Авдіївка, П'ятниця 26 травня 2023 16:14
Попри хімічну атаку. Прикордонники відбили штурм ворога під Авдіївкою Фото: прикордонники відбили штурм на Авдіївському напрямку (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники, попри хімічну атаку, змогли відбити штурм російських військових на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Попри хімічну атаку бійці ДПСУ та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку", - наголосили в прикордонній службі.

Російські військові за допомогою безпілотників скинули на бійців ДПСУ боєприпаси з аерозолями дратівливої дії. Після чого за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку.

"Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Бої під Авдіївкою

Росіяни вже понад дев'ять років намагаються окупувати Авдіївку, проте завдяки старанням українським захисників місто досі залишається під контролем України.

Попри хімічну атаку. Прикордонники відбили штурм ворога під Авдіївкою

Окупанти стягнули в район населеного пункту тисячі своїх солдатів в надії взяти місто, а також щоденно обстрілюють місто на навколишні населені пункти.

Зокрема, з даними генштабу, сьогодні противник вів марні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Крім того, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного та здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки.

При цьому, за словами полковника ЗСУ у запасі військового експерта Романа Світана, Авдіївка має стратегічну цінність для України, оскільки вона може стати плацдармом для подальшого наступу на Донецьк.

Більш детально про ситуацію навколо міста можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війна Росії проти України
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
Воєнний стан на літо. Повний список правил та заборон
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром