Несмотря на химическую атаку. Пограничники отбили штурм врага под Авдеевкой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на химическую атаку бойцы ГПСУ и ВСУ отбили штурм противника на Авдеевском направлении", - отметили в пограничной службе.

Российские военные с помощью беспилотников сбросили на бойцов ГПСУ боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия. После чего при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

"Бой длился около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Авдеевкой

Россияне уже более девяти лет пытаются оккупировать Авдеевку, однако благодаря стараниям украинских защитников город до сих пор остается под контролем Украины.

Оккупанты стянули в район населенного пункта тысячи своих солдат в надежде взять город, а также ежедневно обстреливают город на окрестные населенные пункты.

В частности, по данным генштаба, сегодня противник вел бесполезные наступательные действия в направлении Красногоровки. Кроме того, нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного и совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки.

При этом, по словам полковника ВСУ в запасе военного эксперта Романа Свитана, у Авдеевки есть стратегическая ценность для Украины, поскольку она может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Донецк.

Более подробно о ситуации вокруг города можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.