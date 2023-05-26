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Несмотря на химическую атаку. Пограничники отбили штурм врага под Авдеевкой

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Авдеевка, Пятница 26 мая 2023 16:14
Несмотря на химическую атаку. Пограничники отбили штурм врага под Авдеевкой Фото: пограничники отразили штурм на Авдеевском направлении (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники, несмотря на химическую атаку, смогли отразить штурм российских военных на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на химическую атаку бойцы ГПСУ и ВСУ отбили штурм противника на Авдеевском направлении", - отметили в пограничной службе.

Российские военные с помощью беспилотников сбросили на бойцов ГПСУ боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия. После чего при поддержке танков и броневиков пошли в атаку.

"Бой длился около десяти часов. За это время наши защитники уничтожили 30 захватчиков, 2 танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер", - сообщили в Госпогранслужбе.

Бои под Авдеевкой

Россияне уже более девяти лет пытаются оккупировать Авдеевку, однако благодаря стараниям украинских защитников город до сих пор остается под контролем Украины.

Несмотря на химическую атаку. Пограничники отбили штурм врага под Авдеевкой

Оккупанты стянули в район населенного пункта тысячи своих солдат в надежде взять город, а также ежедневно обстреливают город на окрестные населенные пункты.

В частности, по данным генштаба, сегодня противник вел бесполезные наступательные действия в направлении Красногоровки. Кроме того, нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного и совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки.

При этом, по словам полковника ВСУ в запасе военного эксперта Романа Свитана, у Авдеевки есть стратегическая ценность для Украины, поскольку она может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Донецк.

Более подробно о ситуации вокруг города можете узнать в материале РБК-Украина.

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